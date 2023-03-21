لحظات ما قبل رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان «صور»

رصدت عدسة "الدستور" لحظات ما قبل رؤية هلال شهر رمضان في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان).

وتعتبر اللجنة الموجودة بحلوان واحدة من 7 لجان لاستطلاع هلال رمضان، تنتشر في مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، لتضم بينها علماء الفلك التابعين للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وممثلين لدار الإفتاء المصرية، وجهات أخرى مثل الأوقاف والجهات التنفيذية في المحافظات التي سيجري فيها الاستطلاع ـ حسب تصريحات سابقة للدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك.

بعد غروب شمس يوم الرؤية، يمسك علماء الفلك بعدساتهم من أجل التحقق من وجود الهلال في سماء المناطق التي تجري فيها الرؤية، حيث تتحقق الرؤية ويُصبح بداية الشهر الهجري الجديد في حالة رؤيته، بينما يصبح اليوم التالي مُتممًا للشهر الجاري في حال عدم رؤيته.. في كل الحالات يرجع القرار لمفتي الجمهورية.

لجان الاستطلاع السبع؛ مهمتها أن تبلغ دار الإفتاء المصرية بما شاهدته، وفي تلك الأثناء تكون هناك لجنة منعقدة بين مفتي الجمهورية ورئيس معهد الفلك، ليلتقي الدين والعلم لتحديد القرار، فقهيًا وعلميًا، ومن هُنا يصدر المفتي قرار ما إذا كان اليوم التالي هو يوم الصيام، أم مُتمم لشهر شعبان.

في حال تعذر الرؤية البصرية للهلال بسبب الملوثات الجوية، أو حالة الطقس، فيمكن الرجوع إلى الحسابات الفلكية، وهى حسابات دقيقة للغاية (وفقًا لعلماء الفلك).