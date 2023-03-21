«تعليم الفيوم»: 288 مشروعا و360 طالبا مشاركا في ملتقى البحث العلمي

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ملتقى البحث العلمي على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة (تعليم عام - تعليم فني) تحت رعاية وتوجيهات وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورحاب عريق وكيل المديرية، وحضور محمد عبد السلام مدير التعليم الفني.

وصرحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، يحتوى ملتقى البحث العلمي على أفضل المشروعات البحثية المشاركة على مستوى المحافظة من خلال تصفيات المعارض التمهيدية على مستوى الإدارات التعليمية، والمراحل المختلفة (الإبتدائي والإعدادي والثانوي ورياض الأطفال والتعليم الفني والتربية الخاصة).

وأضافت أنه تم تدريب عدد كبير على مهارات البحث العلمي والابتكار ثم إقامة 9 معارض بحثية على مستوى المحافظة (7 معارض بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى معرض للتربية الخاصة ومعرض للتعليم الفني).

وشارك بالمعارض 400 مشروع بحثي من جميع الإدارات التعليمية، ومن خلال المعارض تم تصعيد للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة 288 مشروعا بحثيا بمشاركة 360 طالبا مشاركا.

وفي ذلك أشادت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالمستوى المتميز للطلاب الموهوبين والمبدعين بمحافظة الفيوم، من خلال تقديم وعرض تلك المشروعات البحثية المتميزة.

كما قدمت رسالة شكر لفريق العمل المشرف على تنظيم ملتقى البحث العلمى على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية على مستوى المحافظة (رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي والتربية الخاصة والتعليم الفني)، ومركز التطوير التكنولوجي.

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