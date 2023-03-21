الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

متسابق «الدوم» أمير عبد الواحد يشارك في بطولة مسلسل «الكتيبة 101» في رمضان

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

يشارك أمير عبد الواحد الفائز بـ لقب الدوم الموسم الثاني عن فئة التمثيل، في مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 أمام النجمين آسر ياسين وعمرو يوسف. 

وأعلنت صفحة برنامج الدوم عن مشاركة أمير عبد الواحد في مسلسل الكتيبة 101 بنشر صورته من كواليس العمل معلقة: “أمير عبدالواحد الفائز بـ لقب الدوم الموسم الثاني عن فئة التمثيل، يشارك في مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023”. 

ويجسد أمير عبد الواحد خلال العمل دور أحد أفراد الكتيبة 101 فى المسلسل الملحمي المنتظر. 

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 خلال شهر رمضان المقبل 2023 بشكل حصري عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ويعد مسلسل الكتيبة 101 من المسلسلات الوطنية  والمنتظر لها أن تستحوذ على اهتمام المشاهدين خلال موسم رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة 101 

ويقوم ببطولة مسلسل الكتيبة 101 كلا من النجم آسر ياسين والنجم عمرو يوسف وعدد من نجوم الفن وهو من إخراج محمد سلامة. 

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 عبر قنوات ON و on drama بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل 2023 إضافة إلى عرضه بشكل حصري عبر منصة WATCH IT الرقمية. 

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101

وتعرض كل من قناة ON وقناة ON DRAMA وقناة المحور الفضائية مسلسل الكتيبة 101 وذلك على مدار أيام شهر رمضان المقبل وكذلك منصة Watch it الرقمية بالتزامن مع عرضه على شاشة التلفزيون.

تردد قناة ON

  • للقناة: 10853 ميجا هيرتز.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • التصحيح: 5/6.


تردد قناة ON DRAMA

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قصة وأحداث مسلسل الكتيبة 101

ويقدم الدستور قصة وأحداث مسلسل "الكتيبة 101" حول وقائع حقيقية تتمثل في الدور البطولي للكتيبة "101" من أجل التصدي للتنظيمات التكفيرية والتجمعات الإرهابية بشمال سيناء، وستبدأ قصة المسلسل بيوم 28 يناير 2018، خلال هجوم التكفيريين على العديد من المواقع العسكرية بمدينة العريش، وتصدي القوات إلى الهجوم الذي نفذه أربعة أشخاص مسلحين على مقر الكتيبة 101.

الكتيبة 101

مسلسل "الكتيبة 101" هو بطولة الفنان آسر ياسين، والمبدع عمرو يوسف، والفنانة ميرنا نور الدين، والفنان إسلام جمال، والنجم فتحي عبد الوهاب، والنجم خالد الصاوي، وليد فواز، الفنان أحمد سلطان، وعدد آخر من الفنانين، ويكون من إخراج محمد سلامة، والتأليف للفنان إياد صالح. 

أمير عبدالواحد متسابق الدوم أمير عبد الواحد مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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