الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير ‏67 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير مخالفة
تحرير مخالفة

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67851 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

سرعات زائدة مخالفة مرورية تحرير الإدارة العامة للمرور لوائح المرور المخالفين قائدي السيارات

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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