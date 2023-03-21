مساهمو «كفر الزيات للمبيدات» يقرون توزيع كوبون نقدي للمساهمين

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.625 جنيه للسهم.

كما انتخبت الجمعية أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت الجمعية على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة، وإضافة "مكافحة آفات الصحة العامة وللغير".

يشار إلى أن كفر الزيات للمبيدات والكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 128.44 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 73.19 مليون جنيه أرباحاً خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 127.22 مليون جنيه، مقابل 72.74 مليون جنيه خلال العام السابق له.

فيما بلغ نصيب أصحاب الحقوق غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 1.22 مليون جنيه، مقابل 448.81 ألف جنيه خلال 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل 817.23 مليون جنيه خلال 2021.

وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 121.1 مليون جنيه، مقابل 70.81 مليون جنيه أرباح خلال 2021.

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، تقدمت بمستندات تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 1 جنيه، برأسمال مصدر قدره 120.04 مليون جنيه.