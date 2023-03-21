الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيللى كريم تنتهى من تصوير مسلسل «عملة نادرة»

نيللي كريم
نيللي كريم

أوشكت النجمة نيللي كريم وصناع مسلسل «عملة نادرة»، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل. 

ومن المنتظر أن تنتهي نيللي كريم من تصوير أحداث مسلسل «عملة نادرة» بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ليرفع بعدها المخرج ماندو العدل شعار الفركش. 

ويتبقى لأبطال المسلسل عدد من المشاهد القليلة الخاصة بالحلقات الأخيرة من العمل. 

ويواصل صناع مسلسل عملة نادرة التصوير على قدم وساق، للانتهاء من تصوير الحلقات النهائية، حيث تم رفع ساعات التصوير لتصل إلي 15 ساعة يوميًا. 

وانتهى المخرج ماندو العدل من مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير، حيث تم تسليم 10 حلقات كاملة للقنوات العارضة. 

مسلسل «عملة نادرة» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث العمل، شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضًا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالًا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة من المشاكل الكثيرة.

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة

وأعلن القائمون على مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، عن عرض العمل على شاشة قناة cbc بشكل حصري، خلال موسم رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على منصة "WATCH IT".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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