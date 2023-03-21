«خليك إيجابي» مبادرة مجتمعية للارتقاء بمنظومة النظافة بالإسكندرية

دشن متطوعو المجتمع المدني في الإسكندرية، مبادرة بعنوان “خليك إيجابي”، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة، وجامعة الإسكندرية، بهدف رفع الوعي البيئي لمواطني محافظة الإسكندرية، والارتقاء بمنظومة النظافة.

وبدأت المبادرة أولى حملاتها بمنطقتي جليم وباكوس، وسيتم تركيب سلال جديدة علاوة على توعية المحلات بأهمية حث المواطنين لإلقاء القمامة بها، وعدم رميها على الأرض أو بجوارها للحد من انتشار المخلفات بالشوارع واستعادة الإسكندرية مرة أخرى كمثال للجمال والنظافة.

المبادرة ستقلل أزمة انتشار النباشين

وأوضح رامي يسري، رئيس جمعية “خليك إيجابي” ومؤسس مبادرة بيئة سكندرية جديدة أنها مبادرة مجتمعية بجهود تطوعية تم تأسيسها في 2022 دعما لمؤتمر المناخ cop 27 واستكملها تنفيذا لتوصياته.

وواصل أن النموذج القديم من جمع القمامة من المنازل بأيادي العمال كانت ناجحة ودليلها نظافة المدينة وهذا ما ستنفذ على نهجه المبادرة الجديده الحالية.

وأكمل أن تنفيذ المبادرة سيكون بمرور سيارات جمع القمامة على المنازل في مواعيد محددة دون أي مصاريف مالية لجمع القمامة وهذا سيتبعها الحد من أزمة انتشار النباشين وأيضا سيتيح الدور لشركة جمع المخلفات بفرز القمامة، والبدء في عمليات إعادة التدوير أو الدفن الآمن للمخلفات غير الصالحة وبهذا ستحقق المبادرة أكثر من مكسب للمواطن وللمحافظة، لتحقيق أقصي استفادة لكل الجهات.

مواعيد جمع القمامة

سيتم تنبيه المواطنين وساكني المنازل أن السيارات ستمر في المناطق في مواعيد محددة وسيتم إخطارهم بصافرة تنبيهية على فترتين يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 11 صباحا ومرة أخرى من الساعة 8 مساء حتى 11 مساء.

تعميم المبادرة على جميع أحياء الإسكندرية

وقالت ماريان مجدى مدير العلاقات العامة بشركة نهضة مصر إن الهدف من هذه المبادرة هو رفع الوعى البيئى للمواطن السكندرى الذي يمثل أهم ضلع فى منظومة النظافة ولهذا كان دور التوعية لتعريفه بدوره في أهمية إنجاح هذه المنظومة، بالتزام بإلقاء المخلفات فى ذات موعد مرور السيارات واصلت أن التزام المواطنين مع التزام سير المنظومة سيحدث فارق كبير في مستوى نظافة الشارع والحفاظ على بيئة سكندرية نظيفة خالية من أى تلوث ينتج عن إلقاء المخلفات بالشوارع والطرقات.

وأشارت إلى أنه سيتم تعميم هذه المبادرة على مستوى المحافظة بجميع أحيائها، لتشمل المبادرة سائقى السيارات ومساعدتهم في التخلص من مخلفات السيارة داخل شنط قماش مقدمة من الشركة كهدية توضع بالسيارة كل هذه خطوات عملية تنفيذية لإعادة رونق المدينة الساحلية واستعاده جمالها كما كانت من قبل.

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