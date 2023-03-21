كتل هوائية من مناطق صحراوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وأوضحت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين 3 لـ5 درجات مئوية.

البلاد تتأثر بكتل هوائية من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها خلال فترة النهار، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى وجود اعتدال في حركة الرياح.