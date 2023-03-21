272 مليون سائح محتمل لمصر.. وهذه معوقات قدومهم

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن وجود بعض المعوقات على الرغم من وجود طلب سياحي على مصر طبقا لما حددته أحدث الدراسات التسويقية التي تمت على المقصد المصري لدى السائحين بالخارج والتى كشفت عن أن هناك 272 مليون سائح محتمل يرغبون في زيارة مصر ولديهم اهتمام بالمقصد السياحي المصري، وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضاهم عن التجربة السياحية بها جيدا، ومن المتوقع أيضا أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.

وأضاف عيسى- على هامش لقائه الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال- أن هناك عددا من المعوقات التي تقف أمام تدفق هؤلاء السائحين إلى مصر وهو ما نعمل على حله حاليا.

وأوضح أن أول هذه المعوقات هو الطيران ومحدودية المقاعد لنقل السائحين وانخفاض نسبة الطيران منخفض التكاليف.

ولفت إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الغرف الفندقية فمصر إذ نمتلك نحو 212 ألف غرفة فندقية فقط في 1210 فنادق على مستوى الجمهورية، فى حين أن الدول التي تستقبل ما بين 30 و40 مليون سائح سنويا، تمتلك نحو نصف مليون غرفة فندقية.

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان بهما أقل من 7 آلاف غرفة فندقية.