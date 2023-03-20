«بيت القلب» يحصد الجائزة الأولى لمسابقة أفلام الرسوم المتحركة

أعلنت ادارة مهرجان الاسماعيلية في دورته الجديدة عن جوائز مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، حصل على الجائزة الأولى وقيمتها ٣٠٠٠ دولار، فيلم "بيت القلب" من فرنسا للمخرجة سارة سعيدان، والجائزة الثانية حصل عليها فيلم "كينوبشيا"، من مصر، للمخرج محمد عمر وقيمتها 2000 دولار، إضافة إلى تنويه خاص لفيلم "فكر في شيء جيد"، للمخرج "كلاديوس جينتينيتيس"، من السويد.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة برئاسة المنتج د.محمد العدل، وعضوية د. سمير فرج، والمخرج أحمد رشوان، بجوائز المسابقة المقدمة من شركة سينرجي حيث فاز فيلم "عيب صناعة"، للمخرج محمد ناصف، بالجائزة الأولى وقيمتها 15000 جنية مصرى، وفوز فيلم "اليوم اللى شوفتك فيه" للمخرج محمد هانى بالجائزة الثانية وقيمتها 10000 جنية مصرى، وحصل فيلم "رد على صمت مُستمع"، للمخرج على نجاتى، على الجائزة الثالثة وقيمتها ٧٠٠٠ جنيه مصرى، إضافة إلى تنويه خاص لفيلمي "شقة المبتديان" للمخرج محيي الدين يحيي، وفيلم "نون" للمخرجتين رنيم أبو يمن وندي ياسر.

ومهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسنى، وترأسها الناقد عصام زكريا، وشارك فيها ١٢٣ فيلما من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و٢٠ فيلم روائي قصير و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلم من أفلام الطلبة كما عُرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع، وعُرض ١٧ فيلما في برنامج الأفلام القصيرة جداً و٤ أفلام في برنامج أفلام البورتريه، إضافة لفيلمين خارج المسابقة كما احتفى المهرجان بالسينما الألمانية كضيف شرف لهذه الدورة من خلال عرض ٦ أفلام.

وشهدت الدورة العديد من الفعاليات والادوات والحلقات البحثية بحضور كبار النقاد والكتاب، إضافة إلى تنظيمها رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة أهرامات الجيزة، للإطلاع علي الأماكن السياحية بالقاهرة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية للأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .