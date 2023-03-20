بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

استقبل مستشفى المنيا العام 14 من المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوصلة التي تربط الطريقين الصحراوي الشرقي القديم، وطريق الجيش بالقرب من كمين الصفا، بمحافظة المنيا.

والمصابون الذين استقبلتهم مستشفي المنيا العام وجميعهم من قرية نزلة عبيد بالوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا وهم: يوسف إبراهيم عياد 25 سنة، عطا سعد مسعود 45 سنة، سليمان جاد الله سليمان 35 سنة، طه عيد أحمد 24 سنة، عماد رمزي فرج 40 سنة، سيد صادق عزيز 42 سنة، نبيل فوزي شكر الله 39 سنة، يوسف عياد يوسف 36 سنة، نبيل فتحي قليني 33 سنة، يوسف حنا صادق 28 سنة، كيرلس كرم سمير 20 سنة، صموئيل يوسف بشري 32 سنة، مرقص سليمان عزيز 37 سنة، كامل برسوم شاكر 50 سنة.

كما استقبل مستشفى المنيا العام 4 عمال أصيبوا في نفس الحادث، جميعهم من قرية الحوارتة، بالوحدة المحلية لنزلة حسين، بمركز المنيا وهم: يوسف ماري صادق 34 سنة، هاني سعد مسعود 38 سنة، إسحاق إبراهيم عيد 35 سنة، فرج صادق فهمي 35 سنة.