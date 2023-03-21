بعد حديث الرئيس عنه.. ما لا تعرفه عن صندوق دعم الأسرة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صندوق دعم الأسرة المصرية يندرج في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المجتمع.

أضاف في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته انتصار السيسي: «الصندوق ده هيبقى رقم يتم استثماره مش في أموال تُودع في البنوك.. لما تحصل مشكلة هتكون فيه آليات صرف مؤقتة لغاية ما إجراءات التقاضي تنتهي يتم سداد الرقم».

تستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن صندوق دعم الأسرة المصرية.

وأعلن الرئيس السيسي عن صندوق دعم الأسرة المصرية، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة يوم 26 ديسمبر 2022.

الهدف من إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية

يهدف إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، الحفاظ على الأطفال ضحايا الطلاق، وحماية لأبناء الأطراف المختلفة، ولكى لا تضيع حقوقهم عند حدوث خلاف أو طلاق بين الأم والأب.

وقال السيسي: «إن الصندوق عبارة عن صمام أمان للصغار الذين تحولوا فجأةً، بسبب انفصال الأبوين، إلى ضحايا، حرمتهم واقعة الطلاق وغضب الأبوين، من الرعاية المالية لاحتياجاتهم في الحياة، لا ذنب لهم وعلى الدولة حمايتهم ودفع هذه المخاطر عنهم».

رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية

تنص المادة 97 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والخاصة بصندوق دعم الأسرة المصرية على: «التزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية:

أن تكون موارد الصندوق عن طريق الآتي:

- مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج .

- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

- 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .

- 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.

المبالغ زهيدة وماحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق

بدوره كشف وزير العدل المستشار عمر مروان، عن بشرى سارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تعقيبه باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

وقال الوزير: "الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصندوق قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، ونحن أجرينا دراسات إكتوارية أخذت منا وقت طويل جدا بالتعاون مع وزارة التضامن حتى نستطيع وضع المبالغ التي تدعم الصندوق، والدراسة الإكتوارية انتهت الأسبوع الماضي والحمد لله، وأعلن أمام حضرتك والسادة الحضور جميعا أن المبالغ التي ستدفع للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.. هتبقى المبالغ زهيدة وماحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق".

وأكمل المستشار عمر مروان: "الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة وستغطى كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبا سنعرضه مع مشروع القانون".

واختتم الوزير:"الصندوق سيغطي أيضا تكاليف الطلاب والنفقة ونفقة المعيشة ونفقة الأطفال، وعلى هذا الأساس ستفرض المبالغ على الكل مسلم ومسيحي لأنها ستصرف على الكل مسلم ومسيحي".