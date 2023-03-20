خبير عسكرى: أوكرانيا فقدت 100 ألف جندى و75% من طياريها

قال أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الميزان العسكري في أوكرانيا ليس في صالحها، خاصة قبل حرب الربيع مع روسيا.

سبب تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا والغرب يسعون لتزويد أوكرانيا بأسلحة ذات مفعولين، الأول معنوي لتأكيد الدعم الغربي للأوكرانيين حتى لا يصلون للمصالحة التي عرضتها الصين، والثاني عسكري لتمكينها من الصمود وإفشال هجوم الربيع.

وأكد أن أوكرانيا فقدت خلال هذا العام من الحرب 100 ألف جندي، و75% من الطيارين الرئيسيين، والطائرات الحديثة، مشيرًا إلى أن الغرب يخشى من استسلام أوكرانيا عندما لا تجد ما تدافع به عن أنفسهم.

الغرب بات يخشى من الصين

كما أوضح أن الغرب بات يخشى من الحركة الصينية خاصة بعد الصلح مع إيران والسعودية والذي كان مسارا جديدا للدبلوماسية الصينية، وأمريكا ترى أن الصين تدخل الحديقة الخلفية للسياسة وإذا نجحت الصين في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني لروسيا اليوم.