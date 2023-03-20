وزير التربية والتعليم: بعض الدول طالبة عمالة فنية من مصر

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "بعض الدول طالبة عمالة فنية من مصر، وهيئة تطوير التعليم الفنى بها جهات دولية قائمة على الأمر، والصورة الذهنية للتعليم الفنى اختلفت كثيرا عن الماضى".

ومن جانبه، قال محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن تشجيع الأجيال ليكونوا أصحاب أعمال فى المستقبل من أبرز المحاور التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم البدء بالنشئ الصغير، إضافة إلى تحديد مواعيد لتنفيذ وتفعيل بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون المشروعات منح للشباب امتيازات وتسهيلات كثيرة، ولابد من تعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات والتسهيلات.