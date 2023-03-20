يبحث المواطنون مع قرب موعد شهر رمضان، عن إمساكية رمضان 2023 pdf مصر، ومواعيد الإفطار والسحور خلال هذه الأيام المباركة مدار الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2023 pdf.. مواعيد الإفطار والسحور

يستعرض “الدستور” مواعيد الصلاة في رمضان لعام 2023 طبقا لإمساكية رمضان، لكي نتمكن من خلالها من التعرف على عدد ساعات الصيام يوميًا بدء من أول يوم في الشهر الكريم وإلى نهايته.

وجاءت إمساكية شهر رمضان لعام 2023 لأولى أيام الشهر المبارك طبقا للمواعيد التي نمليها عليك خلال السطور التالية:

إمساكية شهر رمضان 2023

الخميس (1 رمضان) 23 مارس: الفجر 4:40– صلاة الظهر 12:10– العصر 3:38- صلاة المغرب 6:15 - صلاة العشاء 7:45 الجمعة (2 رمضان) 24 مارس: الفجر 4:38– صلاة الظهر 12:09– العصر 3:38- المغرب 6:16- العشاء 7:46 السبت (3 رمضان) 25 مارس: الفجر 4:37– صلاة الظهر 12:09– صلاة العصر 3:38- المغرب 6:16- العشاء 7:46 الأحد (4 رمضان) 26 مارس: صلاة الفجر 4:36– الظهر 12:09– صلاة العصر 3:38- المغرب 6:17- صلاة العشاء 7:47 الاثنين (5 رمضان) 27 مارس: صلاة الفجر 4:34– الظهر 12:08–صلاة العصر 3:38- المغرب 6:17- العشاء 7:47 الثلاثاء (6 رمضان) 28 مارس: صلاة الفجر 4:33– صلاة الظهر 12:08– العصر 3:38- المغرب 6:18- العشاء 7:48 الأربعاء (7 رمضان) 29 مارس: الفجر 4:32– صلاة الظهر 12:08– العصر 3:38- صلاة المغرب 6:19- العشاء 7:49 الخميس (8 رمضان ) 30 مارس: صلاة الفجر 4:29– الظهر 12:07– صلاة العصر 3:38- المغرب 6:20- صلاة العشاء 7:50

تحميل إمساكية رمضان pdf

ةيتاح الحصول على نسخة من “إمساكية رمضان بصيغة” pdf عبر تحميلها عقب فتح النافذة التالية، لكي تتعرف على مواعيد الصلاة وموعد أذان المغرب على وجه الخصوص وذلك بشكل يوميًا إلى نهاية الشهر.

وتختلف مواعيد الإفطار طبقا لموعد أذان المغرب الذي سيتغير يوميًا بمعدل دقيقة، إلى يزداد عدد ساعات الصيام بنهاية الشهر.