بـ100 جنيه.. «أهلًا رمضان» توفر شنط السلع الرمضانية بفروعها فى المحافظات

وفر معرض “أهلًا رمضان” بمختلف فروعه الـ16 شنطة رمضان الخيرية بأسعار مدعمة لتناسب احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

يبلغ سعر شنطة رمضان الخيرية 100 جنيه وتشمل مجموعة من السلع الأساسية التموينية اللازمة لسد احتياجات المواطنين وهي عبارة عن 6 سلع أساسية هى “كيس مكرونة- وزجاجة زيت 800 ملي-و كيس أرز- كيس سكر- علبة شاي 40 جرام- وكيس عدس”.

ويواصل 16 فرعًا هي عدد معارض “أهلا رمضان” بالمحافظات، توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 و30%.

افتتح مؤخرًا عدد من معارض أهلا رمضان في المحافظات وشمل “شاطئ المندرة المجاني، السوق الحضاري لمحطة مصر، مجمع وهدان بالمنشية، حى وسط مجمع الأزاريطة بحى وسط، مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول، معرض منطقة سموحة وافتتاح آخر المعارض ببرج العرب، ومجمع استهلاكى البيطاش بحى العجمى، مجمع استهلاكى أبوالعباس بحى الجمرك، مجمع استهلاكى على القطا بجليم، حى شرق، مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس، حى شرق، مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى، حى شرق”.