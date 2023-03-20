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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المركز القومي للترجمة يقدم خصم ٤٠٪؜ على جميع إصداراته غدًا

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي تخفيضات ٤٠٪؜ على جميع اصداراته غدًا الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ وذلك احتفالا باليوم العالمي للشعر و الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.


يقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات على مجموعة من أهم و أحدث الاصدارات نذكر منها: الأرض الحمراء:جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" من تأليف ستيفين سايد بوثام ،مارتن هانس و هيندرايكي نوينزو من ترجمة عاطف معتمد ،ريهام أبو دنيا،محمد رزق و عزت ريان ومن سلسلة الشعر "تأملات في مواقف منصور الحلاج " من تأليف بيير جوريس و من ترجمة صفاء فتحي،"محنة الإرهاب :سلطات الدولة" من تأليف فرانسوا سان يونيه و من ترجمة يسرا عمر الفاروق،"رسالة الخلود" جاويد نامه"لمحمد إقبال و من ترجمة محمد السعيد جمال الدين'"فجر الثقافة البشرية" من تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار و من ترجمة عبده الريس،"المناظرة الكبرى" من تأليف يوفال ليفين و من ترجمة نشأت باخوم،"تاريخ الأدب العربي الحديث"من تحرير محمد مصطفى بدوي و من ترجمة عبد المقصود عبد الكريم.

المركز القومي للترجمة تخفيضات ٤٠٪؜ احتفالا باليوم العالمي للشعر الأرض الحمراء جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية تأملات في مواقف منصور الحلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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