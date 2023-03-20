المركز القومي للترجمة يقدم خصم ٤٠٪ على جميع إصداراته غدًا
يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي تخفيضات ٤٠٪ على جميع اصداراته غدًا الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ وذلك احتفالا باليوم العالمي للشعر و الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.
يقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات على مجموعة من أهم و أحدث الاصدارات نذكر منها: الأرض الحمراء:جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" من تأليف ستيفين سايد بوثام ،مارتن هانس و هيندرايكي نوينزو من ترجمة عاطف معتمد ،ريهام أبو دنيا،محمد رزق و عزت ريان ومن سلسلة الشعر "تأملات في مواقف منصور الحلاج " من تأليف بيير جوريس و من ترجمة صفاء فتحي،"محنة الإرهاب :سلطات الدولة" من تأليف فرانسوا سان يونيه و من ترجمة يسرا عمر الفاروق،"رسالة الخلود" جاويد نامه"لمحمد إقبال و من ترجمة محمد السعيد جمال الدين'"فجر الثقافة البشرية" من تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار و من ترجمة عبده الريس،"المناظرة الكبرى" من تأليف يوفال ليفين و من ترجمة نشأت باخوم،"تاريخ الأدب العربي الحديث"من تحرير محمد مصطفى بدوي و من ترجمة عبد المقصود عبد الكريم.