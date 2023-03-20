برلمانية: توجيهات الرئيس الأخيرة للحكومة استكمالا لمسيرة دعم المرأة بمكاسب غير مسبوقة

رحبت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة توجيهات للحكومة استكمالا لمسيرة دعم المرأة، من بينها تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات للوصول للمناصب العليا للدولة، والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمي فى المشروع القومي لتنمية الأسرة والبرامج التنموية المختلفة.

وأكدت عليش، في بيان لها، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الامتيازات فى عهد الرئيس السيسي وظهر هذا واضحا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأعربت عن سعادتها بتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات الحوافز المصرفية والبنكية، إلى جانب تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة المرأة فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

واعتبرت عضو مجلس النواب، قرار الرئيس بالعفو عن الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، بالقرار العظيم ، وجاء في التوقيت المناسب، ويؤكد أن القيادة السياسية تضع المرأة في عين الاعتبار، وشهادة تقدير للمرأة المصرية ودورها في المجتمع المصري، فضلا عن اهتمام الدولة بهم.

واختتمت النائبة، أن اهتمام الدولة بالمرأة جاء على مستويات عدة، فعلى مستوى مواد الدستور هناك إنصاف كامل لها بأكثر من 22 مادة عن التمكين والمساواة وعدم التمييز، وعند ترجمتها على أرض الواقع نجد المرأة حاصلة على التمكين، وعلى نسبة مرضية بالحكومة، وتمثيل مشرف بالبرلمان، كما حصلت على التمكين بالعديد من المناصب القيادية كمحافظ ونواب وزراء ونواب محافظين، ووصولها إلى مجلس الدولة وإطلاق عام 2017 عاما للمرأة المصرية، بجانب المبادرات الرئاسية التى اهتمت بالمرأة المصرية وحققت التمكين الاقتصادي باعتماد الاستراتيچية الوطنية 2030 التي أخرجها المجلس القومي، والرئيس ألزم الحكومة بتنفيذها .