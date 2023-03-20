الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الأرز الشعير الآن 2023 في الأسواق

الأرز الشعير
الأرز الشعير

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يسعى الكثير من التجار لمعرفة سعر الأرز الشعير الآن، 2023 في الأسواق المصرية.

وأكد حسين أبوصدام، بصفته نقيب الفلاحين، على ارتفاع سعر طن الأرز المتداول في الأسبوع الحالي بنحو ألف جنيه، لكي يصل سعر الأرز الأبيض “عريض الحبة” إلى مبلغ 27 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الكيلو مقابل المستهلك ما بين 25 و26 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن 2023 في الأسواق

وينشر “الدستور” سعر الأرز الشعير الآن 2023 في الأسواق المصرية بالتقرير الآتي.

وأكمل نقيب الفلاحين، خلال تصريحات صحفية، أن سعر طن الأرز الأبيض من نوعية رفيع الحبة زاد بنحو مبلغ ألف جنيه جديدة لكي يسجل 25 ألف جنيه، منوها إلى أن تكون الأسعار السابقة ستختلف من مكان لمكان آخر طبق نسبة الكسر.

سعر الأرز الشعير اليوم

وتابع أبو صدام، أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع اليوم الإثنين في مصر،  ليتراوح بين 18 و19 ألف جنيه بالأرز الشعير رفيع الحبة ومبلغ 20 و23 ألف جنيه للطن “عريض الحبة”، ولاسيما أن نقيب الفلاحين نسب الزيادات الجديدة إلى تحكم التجار بكميات المعروض في داخل محلات البيع بالتجزئة.

ومن جانبه، رفض رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، توضيح السبب وراء ارتفاع سعر الأرز في داخل السوق المحلي بتداولات الأسبوع الجاري.

سعر الأرز الأبيض

وتتراوح أسعار كيلو الأرز الأبيض السائب بمصر اليوم الإثنين، بين 23 و24 جنيها للمستهلك، بينما سجلت أسعار كيلو الفول الصحيح السائب حوالي 36 جنيها، طبق بوابة الأسعار المحلية التي تتبع لمجلس الوزراء.

سعر المكرونة والعدس

كما سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم 22 جنيها و46 جنيها لكيلو العدس المعبأ، بينما وصل سعر لتر الزيت كريستال قيمة 74.5 جنيه، وزيت عباد الشمس عند مبلغ 62 جنيها للتر.

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الآثار الإيجابية لاستيراد الأرز من الخارج

وأوضح رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية أن يكون من أسباب تذبذب أسعار الأرز الفترة الحالية هو زيادة الطلب على طلب شنط رمضان، ومن المفترض تراجع سعر الأرز خلال الفترة المقبلة مع قدومشهر رمضان المبارك. .

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