الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

وزير المالية يدعو لانضمام المزيد من الدول إلى تحالف الديون المستدامة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، في الاجتماع السنوى الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بعنوان "تسريع التعافي والتحول في إفريقيا لتقليل عدم المساواة والهشاشة".
ويطرح الوزير، التجربة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، مع الأخذ في الاعتبار مكافحة التغيرات المناخية بآثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، على نحو يسهم فى تسريع التعافي والتحول الأخضر، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، بحيث يكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات الداخلية والخارجية، والمضي فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
كما يشارك الوزير، في اجتماع مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بالهيكل المالي العالمى، لطرح المبادرة المصرية حول "تحالف الديون المستدامة"، التى تم الإعلان عنها خلال يوم "التمويل" على هامش قمة المناخ "COP27".
ويوجه الوزير الدعوة إلى انضمام المزيد من الدول الإفريقية وغير الإفريقية إلى تحالف الديون المستدامة، مع تعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية القومية حتى تصبح أكثر قدرة على تحمل الصدمات المتكررة التى يواجهها العالم وإفريقيا. 
ويؤكد الوزير، أهمية إطلاق مسار جديد للمشاورات لمساندة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، ودعم مسيرتها للتحول الأخضر، في ظل تحديات عالمية بالغة القسوة، أدت إلى ارتفاع تكلفة تمويل التنمية، فضلاً على زيادة أسعار الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق.
ويشارك الوزير أيضًا، في مائدة حوارية بعنوان: "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ وفرص الاستفادة من التمويل الأخضر"، التى ستتم فيها مناقشة سبل مواجهة العالم للآثار الهائلة للاحتباس الحرارى، والتهديدات المناخية؛ مما يستدعي زيادة الاستثمارات المرنة الموجهة لأغراض التكيف المناخي.
ومن المنتظر أن يلتقى الوزير على هامش الاجتماعات بكل من: أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا "ECA"، والدكتورة حنان مرسى نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وعدد من وزراء المالية الأفارقة والشخصيات البارزة.

أديس أبابا الاجتماع السنوي الاقتصادات الناشئة الاقتصادية والاجتماعية الاقتصاد القومي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التحول الاخضر

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