الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوضى وخراب وكوارث

خارجية الصين تصدر تقريرها عن حالة الديموقراطية الأمريكية

الرئيسين الأمريكي
الرئيسين الأمريكي والصيني

أصدرت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، تقريرا على موقعها الإلكتروني بعنوان «حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة: 2022».

حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة 2022

ويهدف التقرير إلى عرض صورة للديمقراطية الأمريكية خلال العام المنصرم من وجهة نظر الخارجية الصينية ووفقا لما نقلته صحيفة الشعب اليومية الصينية.

ويكشف التقرير عن أن الديمقراطية الأمريكية كانت في حالة من الفوضى في الداخل وأن الولايات المتحدة خلفت وراءها سلسلة من الخراب والكوارث بينما كانت تروج وتفرض ديمقراطيتها في جميع أنحاء العالم. ومن المأمول أن يساعد التقرير في إزالة واجهة الديمقراطية الأمريكية لمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر التقرير.

ويضم التقرير جزئين بعنوان "الديمقراطية الأمريكية في اعتلال مزمن" و"فرض الولايات المتحدة لـ’الديمقراطية‘ تسبب في فوضى في أنحاء العالم".

ويقول التقرير إنه خلال عام 2022، استمرت الحلقة المفرغة من الذرائع الديمقراطية والسياسات المختلة والمجتمع المنقسم في الولايات المتحدة، مضيفا أن المشاكل مثل سياسة المال وسياسات الهوية والانقسامات الاجتماعية والفجوة بين الأغنياء والفقراء قد تفاقمت.

وأوضح التقرير أن الأمراض التي تصيب الديمقراطية الأمريكية أصابت بعمق خلايا السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة وكشفت بشكل أكبر عن فشل الحوكمة الأمريكية والعيوب المؤسسية.

الخارجية الصينية حالة الديمقراطية الولايات المتحدة الأداب صحيفة الشعب الفوضى الخراب الديمقراطية الأمريكية

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