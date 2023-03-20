الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين ببيع أجهزة غش امتحانات الثانوية العامة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط القائمين على الترويج لبيع أجهزة تُستخدم للغش فى امتحانات المرحلة الثانوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومجموعة بتطبيق "واتس آب"، والترويج من خلالهما لبيع أجهزة هواتف محمولة على شكل "فيزا كارد" بقصد إستخدامها للغش فى إمتحانات الثانوية العامة.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفنى أمكن ضبط ( 3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهم (4 أجهزة صغيرة على شكل "فيزا كارد" يعمل كهاتف محمول – 4 سماعات صغيرة – 3 هاتف محمول) .. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار بين أوساط طلاب المرحلة الثانوية لإستخدامها كوسيلة للغش فى الإمتحانات ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم .. كما أضافوا بتحصلهم على المضبوطات من القائمين على الصفحة المشار إليها .. وبإستهدافهما أمكن ضبطهما (شخصان "لهما معلومات جنائية – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة) ، وعُثر بحوزتهما على (6 جهاز صغير على شكل "فيزا كارد" يعمل كهاتف محمول– 6 سماعات صغيرة – 4 هاتف محمول) وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

بالقاهرة امتحانات المرحلة الثانوية بيع أجهزة ت ستخدم للغش

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