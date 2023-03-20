الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكشف سبب تعدى سيدة على شخص فى الشيخ زايد

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تحمل عصا خشبية، وتطارد أحد الأشخاص، في محاولة للاعتداء عليه، وتوجيه السباب والشتائم له.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن الواقعة دارت أحداثها داخل كمباوند سكني بمدينة الشيخ زايد، وبدأت برسائل صوتية تم تبادلها عبر جروب سكان الكمباوند، لخلاف على نظافة حمام السباحة، بين الشخص الذي كان يتعرض لاعتداء في الفيديو، وبين السيدة، وعندما توجه إلى مسكن السيدة للقاء زوجها، ومعاتبته، فوجئ بالسيدة تحاول الاعتداء عليه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وانتهى الأمر بينهما بالتصالح في المحضر.

مقطع فيديو لسيدة تحمل عصا خشبية كمباوند سكني بمدينة الشيخ زايد خناقة الشيخ زايد سيدة الشيخ زايد

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