ديلى بيست: هاري وميجان فى محادثات متوترة قبل حفل تتويج الملك منعا لحدوث فوضى

قالت صحيفة "ديلي بيست" البريطانية، أن الأمير هاري وميجان ماركل في محادثات "متوترة" مع قصر باكنجهام بشأن الدور الذي سيلعبونه في حفل تتويج الملك تشارلز في مايو المقبل منعا لحدوث اي فوضى.

وقال مصدر للصحيفة: “القصر يحاول إنهاء المفاوضات بأسرع ما يمكن حتي يؤدي إلى فوضي من المحتمل جدًا أن ينتهي الأمر بمأزق ، وأنهم لن يحضروا، لكن القصر يبذل كل ما في وسعه لعدم السماح بحدوث ذلك، وأن القصر ينظم جدولين، الاول يتضمن حضورهم والآخر لا يشمل إنهم يريدون أن يكونوا مستعدين لأي احتمال ".

أفادت الصحيفة أن أبناء الأمير وليام وكيت ميدلتون (الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس)، حيث سينضمون إلى والديهم والملك تشارلز والملكة كاميلا في الموكب بعد تتويج تشارلز من وستمنستر آبي إلى قصر باكنجهام.

وفي خطط البروفة التي أطلعت عليها الصحيفة، من المرجح أن يكون والديهم في عربة خلف تشارلز وكاميلا ، الذين سيكونون في مدرب جولد ستيت.

وكان من المتوقع أن يكون جورج 9 سنوات ، والثاني في ترتيب العرش موجود وربما يكون له دور في الحدث، لكن حضور شارلوت ، 8 سنوات، ولويس الذي سيبلغ 5 سنوات في 23 أبريل لم يكن واضحًا حتى الآن.

وتُظهر خطط البروفة أن من لم يشاركوا في الموكب هم الأمير هاري وميجان ماركل والأمير أندرو وأولاده الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني. أكدت الصحيفة أيضًا أن التقارير السابقة التي تفيد بأن طفلي هاري وميجان ، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت ، لم تتم دعوتهم إلى الحدث بعد.

واضافت الصحيفة أن أفراد العائلة المالكة الآخرون سيكونون في الموكب، وهم الأميرة آن وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس والأمير إدوارد وزوجته صوفي دوق ودوقة جلوستر ودوق كنت وشقيقته الأميرة الكسندرا.