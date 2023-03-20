أول تعليق من «أنشيلوتى» بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه كان يستحق الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، مشيرا إلى أنه لو استمروا في اللعب بنفس الطريقة سيحققون شيئا في نهاية الموسم.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"..

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة " كنا نستحق الفوز ولعبنا مباراة جيدة للغاية، هناك علامات استفهام حول الهدف الذي تم إلغائه، لقد جربنا كل شيء في النهاية، المباراة كانت جيدة جدا".

وأضاف " لقد كانت مباراة متكافئة وكانت تنافسية حتى النهاية. تم حسمها بتفاصيل صغيرة وكنا مقتنعين أنه يمكننا الفوز بها".

أما عن الهدف الملغي " علينا أن نقبل ذلك، ما زال لدي بعض الشكوك. لا يوجد شيء سيحدث في النهاية ولكن لدينا الحق في الشك".

وعن ضياع لقب الدوري أجاب "لا، سنقاتل حتى النهاية. الأمر محزن للغاية ولكن الفريق سيقاتل في كل المسابقات إلى أقصى حد، وإذا لعبنا بهذه الطريق فنسحقق شيئا في النهاية".

ووصل الفارق إلى 12 نقطة بين برشلونة وريال مدريد في سباق لقب الدوري الإسباني.