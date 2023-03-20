كلاسيكو المتعة.. برشلونة يهزم ريال مدريد بهدفين لهدف

حسم فريق برشلونة الكلاسيكو الذي جمعه بريال مدريد على “سبوتيفاي كامب نو” بالفوز بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" موسم 2022-2023.

وتسيّد برشلونة أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عندما أطلق روبرت ليفاندوفسكي تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا ببراعة في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة السادسة، تصدى تيبو كورتوا، لرأسية رافينيا مهاجم برشلونة.

واستطاع الملكي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بالنيران الصديقة عن طريق المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، الذي حول الكرة العرضية التي أرسلها فينيسيوس جونيور، بالخطأ في مرمى تير شتيجن.

استمرت محاولات برشلونة للتسجيل بعد الهدف، لكنهم كانوا يُقابلوا بالجدار البلجيكي كورتوا وأمامه خط دفاع ريال مدريد.

وتمكن سيرجي روبيرتو من تسجيل هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى، من متابعة لتسديدة رافينيا، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية برشلونة، وكاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 76، عندما تلقى كرة رضية من الجهة اليمنى، ليقابلها بضربة مقصية، لكن تسديدته علت العارضة.

وسجل البديل ماركو أسينسيو هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة 81، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع البديل فرانك كيسي تسجيل هدف الانتصار لـ برشلونة في الدقيقة 92 عندما مرر ليفاندوفسكي الكرة للقادم من الخلف أليخاندرو بالدي، ليمرر الكرة بدوره لللاعب الإيفواري، ليسدد الكرة في الشباك، مانحًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني، فجاء مماثل للتشكيل الذي بدء به مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، النمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابة، والأوروجواياني ألفارو رودريجيز بسبب تراكم الإنذارات مع فريق كاستيا.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - فيران توريس - أنخيل ألاركون - أنسو فاتي