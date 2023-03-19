الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: الدولة لا توزع كراتين وبلاش نهيل التراب على الحاجة الكويسة

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الدولة تتخذ إجراءات للتخفيف على كاهل المواطنين، منها رفع حد الإعفاء الضريبي لـ36 ألف جنيه، الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

ولفت خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن ما أنفق على برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ6 شهور الأولى من موازنة 2022 /2023، بلغ 332 مليار جنيه، منها أجور العاملين التي ارتفعت من 176.7 مليار جنيه، إلى 190 مليار جنيه.

وأضاف الباز: «بلاش نخلط أدوار، الحكومة والمجتمع الأهلي، الدولة لا توزع كراتين، الدولة رفعت المرتبات، لكن الرئيس يرعى النشاط الأهلي ويدعمه، ووجود السيسي في فعاليات التحالف الوطني الذي يشمل 33 كيانًا، دافع للجمعيات لتعمل أكثر».

وأردف: «لا بد من تصحيح الصورة، هذا عمل أهلي يدعمه الرئيس بشخصه، ورعاية الرئيس للتحالف يمنحه ثقة»، لافتًا إلى أن الدولة تبرعت للتحالف الوطني للعمل الأهلي بـ10 مليارات جنيه.

وأوضح أن العالم كله يعمل من خلال مثلث الحكومة والقطاع خاص والقطاع المدني.

وردًا على من يزعم أن الصورة سيئة، قال الباز: «الإعلان عن التبرعات يحفز آخرين، ويدفعهم للمشاركة، خلينا ننمي الحاجة الكويسة، بلاش نهيل عليها التراب».

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