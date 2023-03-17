الرئيس السيسي: «كتف في كتف» مشهد إنساني رائع والشعب المصري يحول المحن لمنح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما نشهده اليوم في إطلاق مبادرة “كتف في كتف”، ما هو إلا تأكيد لإرادة شعب مصر العظيم، وإظهارا لقدرته في تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة “كتف في كتف”: "مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله".

ووجه السيسي، الشكر لكل من شارك في المبادرة، قائلًا: "جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك في النجاح من متطوعين وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني".

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.