الرئيس السيسي: تكلفة حياة كريمة في المرحلتين الثانية والثالثة ستصل لتريليون جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بالأمس القريب، شهدت إطلاق مشروعها الوطني لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي تسعى من خلاله لرفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة 58 مليون مصري.

ولفت خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة “كتف في كتف”، إلى أنه قبل سنتين أعلن أن تكلفة حياة كريمة 700 مليار جنيه، أو تزيد، لكن المرحلة الأولى وحدها التي شرفنا على الانتهاء منها تكلفتها وصلت لأكثر من 350 مليار جنيه، والمرحلة الثانية والثالثة قد يصل مجموعهم لتريليون جنيه.

وأردف: “نحن مصرون على تنفيذ حياة كريمة”.

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.