الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسي: تكلفة حياة كريمة في المرحلتين الثانية والثالثة ستصل لتريليون جنيه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بالأمس القريب، شهدت إطلاق مشروعها الوطني لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي تسعى من خلاله لرفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية مستهدفين تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة 58 مليون مصري.

ولفت خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة “كتف في كتف”، إلى أنه  قبل سنتين أعلن أن تكلفة حياة كريمة 700 مليار جنيه، أو تزيد، لكن  المرحلة الأولى وحدها التي شرفنا على الانتهاء منها تكلفتها وصلت لأكثر من 350 مليار جنيه، والمرحلة الثانية والثالثة قد يصل مجموعهم لتريليون جنيه.

وأردف: “نحن مصرون على تنفيذ حياة كريمة”.

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كتف فى كتف حياة كريمه السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

الرئيس السيسي: تحية تقدير وإعزاز لشعب مصر العظيم

الرئيس السيسى يطلق إشارة بدء مبادرة «كتف فى كتف»

كهربا يُكمل الهاتريك فى شباك القطن الكاميرونى.. وتاو يسجل الرابع

الرئيس السيسى: تشرفت بتحمل المسئولية منذ 9 سنوات استجابة لنداء المصريين

بحضور الرئيس السيسى.. نجوم «الدوم» يقدمون الأغانى الوطنية باحتفالية «كتف فى كتف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي