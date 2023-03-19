الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حرس الحدود يهزم المقاولون العرب ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة

حرس الحدود
حرس الحدود

تأهل فريق حرس الحدود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية، عقب الفوز على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد.

وشهدت المباراة إهدار عدة فرص بين الفريقين من أجل التسجيل إلا أن التعادل السلبي فرض نفسه على نتيجة اللقاء.

واستمر التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمت تأهل فريق حرس الحدود إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة المصرية.

واستطاع فريق حرس الحدود أن يحسم ركلات الترجيح لصالحه بالفوز بنتيجة 6-5.

وينتظر حرس الحدود الفائز من مباراة فيوتشر وإنبي لملاقاته في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

حرس الحدود المقاولون العرب قرعة بطولة كاس الرابطة مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب

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