تكثيف تصوير جزء جديد من «حياة كريمة» للعرض خلال رمضان

يواصل أيمن مصطفى وطاقم عمل برنامج «حياة كريمة» تصوير جزء جديد من البرنامج الذي حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي من أجل عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على شاشة قنوات دي إم سي ليصبح الجزء الرابع من البرنامج.

برنامج حياة كريمة

ويكثف أيمن التصوير من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني القادم حيث يتجول بين المحافظات المصرية المختلفة مقدما الكثير من المفاجآت للكثير من النماذج المختلفة التي حققت نجاحا كبيرا وتحمل الخير في طريقها دون انتظار المقابل بالرغم من احتييياجها لكل جنيه من أجلها وأسرتها حيث تقدم حياة كريمة مفاجأة لكل نموذج يتم اختياره.

وحقق برنامج «حياة كريمة» الذي عرض موسمه الثالث على فضائية «دي إم سي»، من تقديم أيمن مصطفى رمضان الماضي، نسبة مشاهدات عالية وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي واستمر النجاح حتى بعد شهر رمضان.

وخلال حلقات الموسم السابق استطاع البرنامج خلال الحلقات التي عرضت رمضان الماضي، أن يحقق طفرة كبيرة في المشاهدات ويحقق رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدات عالية.

برنامج "حياة كريمة" قائم على التجول في ربوع مصر واختيار الشخصيات المكافحة والتي لها احتياجات وتستحق مساعدتها عن طريق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوفير المسكن الكريم وفرص العمل والمساعدات المالية والمشروعات الصغيرة وغيرها.

وتفاعل الجمهور مع الحلقات المختلفة للبرنامج؛ نظرًا للطريقة المميزة التي يُقدم بها البرنامج، ويلتقي بها الضيوف دون تجريح، وظهور قصص إنسانية يتفاعل معها الجمهور.

"برنامج "حياة كريمة" الجزء الثالث عرض العام الماضي عبر قناة DMC ورصد كل ما تقدمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير العيش الكريم للمواطنين البسطاء والأكثر احتياجًا لأهالينا في قرى الريف المصري، وكانت مواعيد البرنامج فى تمام الساعة 4:30 عصراً ورفعت الحلقات على القناة الرسمية للقناة العارضة على موقع الفيديوهات يوتيوب.