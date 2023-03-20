انفوجراف|.. أكثر من 6 مليون مواطنا تم تطعيمهم ضمن «طرق الأبواب»

حرصت الدولة على التوسع في لقاح كورونا وزيادة تطعيمات المواطنين ضد الفيروس لاسيما في موسم الشتاء، التي عادةً ما تزداد فيه معدلات الإصابة بالفيروسات والأمراض.

وخلال الفترة الماضية بدأت حملة طرق الأبواب تجوب المحافظات لتطبيق خطة تطعيم المواطنين بمختلف الفئات العمرية؛ ومنهم كبار السن والشباب والصغار.

وشملت المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين في محافظات "المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية"، بينما شملت المرحلة الثانية والتي انطلقت في 5 مارس الجاري، محافظات "الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، أسوان"،

بهدف الوصول إلى كافة المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 3 ملايين و600 ألف و582 مواطنا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحتى 21 فبراير الماضي، منذ انطلاق حملة «طرق الأبواب»، في شهر يناير الماضي ضمن جهود وزارة الصحة لمواجهة الوباء ورفع المناعة المجتمعية.

وتضاعف العدد خلال شهر مارس، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 6 ملايين و367 ألف و376 مواطنا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها في 29 يناير الماضي وحتى 15 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وحصلت محافظة أسيوط على نصيب الاسد من التطعيمات حيث كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، و بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة 886 ألفًا و489 مواطنًا، أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، بحسب الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي.

وتؤدي فرق حملة طرق الأبواب مهامها بجميع البيوت والمنازل في القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق مجهز ومدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك وفق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

ومع اتباع سياسة خطة التطعيمات لجميع المواطنين استقر الوضع الوبائي في مصر وتراجعت معدلات الإصابة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات جراء كوفيد 19 في أنحاء العالم تراجعت بنسبة 92% و47% على التوالي خلال الأيام الـ 28 الأخيرة.

وقالت المنظمة: «على المستوى العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.7 ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف حالة وفاة خلال الـ 28 يوما الأخيرة (16 يناير إلى 12 فبراير)، وهو تراجع بنسبة 92% و47% على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة».

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية كشفت عناوين أماكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا للمسافرين للحج 2023، موضحة أن هناك 126 مراكزًا موزع على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا معتمدة عالميًا وتحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» للراغبين في السفر من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، ويمكن الإطلاع على الأماكن استخراج شهادة لقاح فيروس كورونا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة.