رئيس جامعة المنيا يكرم مدير إدارة شئون المقر بالجامعة

شهد د.عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، والعاملين بالجامعة، حفل تكريم عمر طه مدير إدارة شئون المقر لبلوغه السن القانونية.

أعرب فرحات خلال كلمته في الاحتفالية عن شكره وتقديره لمدير إدارة شئون المقر على كل ما قدمه من عمل مخلص لجامعة المنيا، وعن خالص أسفه لعدم محالفة الحظ له للعمل مع شخصية مميزة ومجتهدة كان لها دور بارز في استقرار العمل داخل الجامعة، مؤكدًا على حرص رؤساء الجامعة حضور حفل تكريم أحد ابنائها ما هو الا كلمة شكر على عطاء كبير لرجال الجامعة المخلصين.

ووجه د.مصطفي عبد النبي التهاني لمدير إدارة شئون المقر، معربًا عن سعادته وتقديره للتعاون معًا، ومجهوداته خلال فترة رئاسته للجامعة، وما شهدته الجامعة من أحداث مهمة أبرزها مجابهة فيروس كورونا، وعمليات التعقيم، والتطهير، والعالقين، مؤكدًا على أن هذه الفترة من أصعب الفترات التي مرت بها الجامعة.

وأشاد أمين عام الجامعة، بفترة توليه إدارة شئون المقر، مؤكدًا أن فترة الأداء الوظيفي لكل العاملين بالجامعة تسطر إنجازات كل شخص مخلص يعمل باجتهاد وتبقى مجهوداته عالقة في الأذهان يذكرها الجميع بكل خير، مؤكداً أن هذا عهدنا بأبناء الجامعة المخلصين الذين يعملون للصالح العام.

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