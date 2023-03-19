يسرا توجه رسالة خاصة للمرأة: «ربنا خالقنا أقوياء»

قالت الفنانة يسرا، إن مارس هو شهر المرأة، ووجهت لها رسالة خاصة بهذه المناسبة طالبتها فيها أن تكون قوية ولا تضعف.

وجود القوانين تساعد المرأة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc: "ربنا خالقنا أقوياء ونمر بأوقات صعبة ولحظات ضعف كثيرة ولكن وجود القوانين يساعد المرأة كثيرًا، وأي سيدة لابد أن تعرف قيمتها كأم وأخت وربة أسرة".

ووجهت الشكر للقيادة السياسية لأنها مهتمة بالمرأة وتغير القوانين لصالحها، متمنية ألا تشعر المرأة بالضعف والهوان مثلما كانت تشعر بهما من قبل.

وعن تأثير الكلمة أو الفعل على المرأة، قال: "الست التي لديها عقل سترى أن الأفعال أهم من الكلمات، والست التي تحتاج إلى أن تغذي أذنها بالكلمات بعد فترة فإنها لن يكون لها جدوى، لأن الرجولة فعل لا كلمات".

عادات يسرا في رمضان

وأكدت خلال المداخلة أنها تقضي أيام رمضان وسط التصوير وتفطر مع فريق العمل، ولكن في الأيام العادية تحب أن تقضي وقتها بالبيت، مشيرة إلى أن والدتها قبل رحيلها كانت تجمع لعائلة كله خلال شهر رمضان، وهي تحاول أن تقلدها الآن.