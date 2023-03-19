الفنانة يسرا تكشف لـ«الستات مايعرفوش يكدبوا» تفاصيل وكواليس مسلسلها «1000 حمد الله على السلامة»

كشفت النجمة الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة" المقرر عرضه حصريًا على شبكة "CBC"، قائلة:" شخصيتى فى المسلسل عن سيدة مصرية كانت تعيش خارج مصر ثم قررت العودة للحصول على ميراث زوجها بصحبة ابنائها فى المسلسل وهما الفنانين آدم الشرقاوي ومايان السيد".

وقالت النجمة يسرا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى قدمته الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين ومها الصغير، إن سعيد بالعمل مع نجوم الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف، مضيفة: "عايزة أقول لكم على حاجة، أنا معتمدة عليهم الحقيقة في الكوميديا، وبعتمد على أنهم يحطوا المواقف اللى أنا أقدر أضيف عليها ريأكشن كوميدي، والحقيقة أن وجودهم ضايف لنا جدا في المسلسل".

وجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم في رفع مستوى الأعمال الفنية في مصر، مشيرة إلى أنها ستحرص على متابعة مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم، ومسلسل الكبير للنجم أحمد مكي، ومسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوي.

وأشارت النجمة يسرا، إلى انها زارت عدد من المحافظات خلال تصوير المسلسل منها محافظات دمياط، بورسعيد، الفيوم، مؤكدة أنها تفاجئت بمستوى التطور والتقدم الذى شهدته المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية، مضيفة: "الحمد لله في مصر بتتطور للأحلى وللأجمل وللأرقى".

وعن ذكرياتها مع شهر رمضان المبارك، قالت النجمة يسرا: "والدتي ربنا يرحمها لما كانت عايشة كانت دايمًا تجمعنا كلنا على الفطار فى رمضان، وأنا دلوقتي باحاول أعمل زيها، ولازم كلنا نتجمع أول يوم فى رمضان كعيلة، وأنا دايمًا فى رمضان بيبقى عندى تصوير باقى حلقات المسلسل اللي بشارك بيه في رمضان".

وجهت النجمة يسرا رسالة إلى كل سيدة، قائلًا: "عايزة أقول لها خليك قوية وما تضعفيش، أنتى ست وانتى مولودة قوية، ربنا خالقنا أقوياء، صحيح بنمر بفترات صعبة جدا ولحظات ضعف كتيرة، لكن الوضع تحسن جدا بالنسبة للمرأة وأصبح لدينا قوانين تحمي حقوق المرأة، وأنا الحقيقة أشكر القياداة السياسية على تكريم المرأة وتحقيق مكتسبات كبيرة لها وصدور قوانين كثيرة ساهمت في حصول السيدات على حقوقهم.