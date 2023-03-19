القوى العاملة: تسليم وتوقيع عقود عمل لذوى الهمم بمديرية جنوب سيناء (صور)

أعلنت وزارة القوى العاملة تسليم وتوقيع 24 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء محافظة جنوب سيناء في 7 منشآت قطاع خاص بديوان عام مديرية القوى العاملة، وذلك استكمالاً لما تقوم به المديرية من تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص للتشغيل حقيقية ولائقة، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بتوفير سبل الدعم من تشغيل وتدريب ودمج لتلك الفئة داخل سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان الأحد، أنها تلقت تقريراً من أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع مدير عام اللجنة الطبية العامة للمشاركة فى فعاليات التسليم، وذلك لتذليل الإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين من ذوي الهمم تمهيدا للتأمين عليهم بعد استلامهم للعمل بالشركات الموفرة لتلك الفرص، وتضمنت أسماء المستلمين لعقودهم: محمد صلاح الدين أحمد حميدة، محمود السيد عبدالعاطى محمد، سيد إبراهيم محمد خليل، رويدا منصور عثمان، خالد صالح سريع عواد، أحمد محمود محمد عايش حميدو، حياة السيد أحمد حسن، رمضان على احمد عمر، عبد المنصف محمد عبدالمعبود، محمود رضا عبد النى عطية، سعدية عبدالله محمد عبدالله، عادل السيد البدوى السيد، إبراهيم أحمد نبيل محمد، أم إبراهيم عبدالعزيز عبداللطيف، مى رضا عبدالنبى عطية، هدير منصور عثمان عبدالر حمن، محمد محمود سعيد محمد، محمد حميد صباح محمد، محمود حسين جبلى حسن، عيد فتيح عيوط مبارك، ياسمين سامى محمد عبدالعظيم، محمد أشرف محمد محمد، محمد طارق محمد الصاوى عبدالله فهيم محمد خليف.

أضاف مدير المديرية أن المنشآت التي وفرت الفرص لذوى الهمم هى: منتجع وسبا جراند روتانا، وفندق موفنبيك، وفندق صن اند فن، وصن شرم، وشركة موبيل، وفندق شتيجنبرجر الكازار ومطعم المصريين بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا حرص المديرية على تنفيذ توجيهات الوزارة باستكمال عمليات حصر المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة المعينين بداخلها من ذوى الهمم والنسبة المطلوب استيفاؤها بموجب قانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بشؤون ذوي الإعاقة، كما حضر الفعاليات د.محمد عطية مدير عام اللجنة الطبية بجنوب سيناء، ووفاء نجاح مدير إدارة بحوث العمالة ورجب محمد باحث الإدارة وممثلي المنشآت التي وفرت الفرص .