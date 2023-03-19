الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: الولايات المتحدة دخلت صراعًا ضد روسيا فى البحر الأسود

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله، اليوم الأحد، إن تحليق الطائرات الأمريكية المُسيّرة فوق البحر الأسود يشير إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة مُسيّرة أمريكية الأسبوع الماضي في البحر، بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي-27، في أول مواجهة عسكرية مباشرة معروفة بين الجانبين منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن بيسكوف قوله، في مقابلة تليفزيونية: "ما تفعله هذه الطائرات المُسيّرة واضح تماما، ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق.. (ليست) لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية".

وأضاف: "في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيّرة في الصراع وضدنا".

txt

ما تداعيات التقاط الولايات المتحدة صورًا للمقاتلة الروسية فوق البحر الأسود

أزمة طائرة البحر الأسود

وقالت الولايات المتحدة إن طائرتين روسيتين تعرضتا للطائرة المسيّرة في واقعة يوم الثلاثاء، بإلقاء الوقود عليها قبل الاحتكاك بها والتسبب في تحطمها وهي في مهمة استطلاع في المجال الجوي الدولي.

وقالت روسيا إن الطائرة المُسيّرة انتهكت مجالها الجوي وخرجت عن السيطرة بعد أن نفذت مناورة بزاوية حادة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي عن تقديم مكافأة للطيارين المشاركين في هذه العملية بعد اتهامات من الولايات المتحدة بأن الواقعة أظهرت تهورا وربما تدل على نقص في الكفاءة.

وتقول موسكو إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب عليها وإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا. 

وأكدت واشنطن أنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة غزو روسي غير مبرر.

txt

كييف تتهم روسيا بتوسيع النزاع فى أوكرانيا بعد حادث مسيرة البحر الأسود

الكرملين البحر الأسود روسيا الصراع الطائرات سوخوي-27 الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رئيس «النيل للبترول» يتفقد مشروعات أسيوط (صور)

«القوى العاملة» تشارك في الاجتماع التنسيقي لمشروع دمج وتوظيف الشباب وريادة الأعمال بالإسكندرية

«اكسترا نيوز» ترصد آراء شباب الجامعات في حملة «شوف بنفسك» (فيديو)

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح اليوم العلمي الخامس للمشيمة الملتصقة

التعليم العالي: الدولة تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال

حيثيات حكم الإعدام للمتهمين بقتل «ضحية الآيفون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل