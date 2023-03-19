الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بـ61 سيارة ومعدة جديدة

خلال حضور محافظ الجيزة
خلال حضور محافظ الجيزة إصطفاف معدات الهيئة العامة للنظافة

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم، اصطفاف أسطول من معدات وسيارات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحدائق الأهرام بإجمالي 61 سيارة ومعدة سواء جديدة أو مطورة إحلال شامل بقطاع حدائق الأهرام تمهيداً للدفع بهم بالقطاعات الحيوية. 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة تعمل ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لتيسير سبل المعيشة ورفع جودة البيئة المحيطة بهم وفي سبيل ذلك يتم الدفع بصورة دورية بسيارات ومعدات جديدة إلى جانب زيادة أعداد العمالة والتوسع في منظومة الجمع السكنى لرفع كفاءة النظافة بمختلف القطاعات خاصة القرى بنطاق المراكز والمدن.

وعاين المحافظ السيارات والمعدات المشاركة بالاصطفاف وضمت ١٩ سيارة جديدة (٩ قلاب كبير، ٤ قلاب صغير، ٣ شفاطات، ٣ سيارات مجهزة للكنس آلي) بجانب ٤٢ سيارة ومعدة تم إجراء أعمال إحلال وتجديد شامل لها للاستفادة منها بإجمالي تكلفة بلغت ١٤٦ مليون جنيه.


وشدد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمراعاة أعمال توزيع السيارات والمعدات المنضمة حديثاً للمنظومة بصورة تضمن تعزيز القطاعات ذات الكثافة السكانية وتكثيف الرقابة والمتابعة الدورية للأعمال وتدريب العاملين وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها للحفاظ عليها والتأكد من جاهزيتها استعدادا لأي طارئ على أن يتم صرف حافز إضافي في حالة الحفاظ على نظافة وسلامة السيارة أو المعدة.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأي معدات معطلة أخرى، حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة العمل مؤكدا على عمال الورش أنه سيتم تحفيزهم مادياً حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حالياً.


حضر الاصطفاف اللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد احتياجات المواطنين منظومة الجمع السكنى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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