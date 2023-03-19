الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس المقاولون العرب يزور الكونغو الديمقراطية لمتابعة مشروعات الشركة

صورة تذكارية خلال
صورة تذكارية خلال الزيارة

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، العمل بمشروع إنشاء المقر الجديد لوزارة الدفاع الوطني وشئون المحاربين القدامى بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي تنفذه الشركة ضمن عدد من المشروعات هناك.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها لدولة الكونغو الديمقراطية، لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب، كما عقد اجتماعا اطلع خلاله على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية، وخطة العمل، أثنى خلاله على جهود أبناء الشركة فى تنفيذ المشروعات بالجودة الكبيرة والالتزام بالبرامج الزمنية.

يذكر أن مشروع المقر الجديد لوزارة الدفاع الكونغولية، بتمويل من صندوق التنمية الأوروبي، وتبلغ مساحته الكلية 25 ألف متر، ويتكون المبنى من 5 أدوار بمسطح 4500 م.

كما تنفذ المقاولون العرب مشروع إنشاء وإعادة تأهيل 5 طرق داخلية بالعاصمة كينشاسا بإجمالي طول 13كم، وكذلك تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع طريق (كامويشا/كاننجا) بطول 150كم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومشروع مكافحة الكوليرا عن طريق تطوير وتحسين محطة وشبكات مياه الشرب بمدينة أوفيرا، بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وقد تم تسليم المشروع مؤخراً، كما تم إسناد أعمال إضافية لتنفيذ مأخذ جديد، كما نفذت الشركة طريق (باتشامبا/ لوانجي) بطول 114كم، حيث تم إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة وفى الوقت المحدد وتم تسليمه نهائياً، ونال الإشادة باعتباره أفضل طريق سريع تم تنفيذه بدولة الكونغو الديمقراطية.

كانت حصلت شركة المقاولون العرب التنزانية على جائزة أفضل شركة مقاولات فى عام 2022 بدولة تنزانيا، وذلك من مؤسسة جوائز شرق أفريقيا للتشييد والبناء، والتي تهدف إلى تعزيز الطرق المبتكرة وجودة البناء والتنافسية فى جميع مجالات التشييد والبناء في منطقة شرق أفريقيا.

وجرى خلال حفل توزيع الجوائز تكريم الشركات الأفريقية المشاركة ضمن 20 فئة، أبرزها: أعمال المقاولات، صناعة الأسمنت، والمكاتب الاستشارية، والتكنولوجيا وغيرها من الفئات، وبلغ إجمالى عدد المرشحين لهذه الجوائز 87094 شركة من بين العديد من الجهات المشاركة في المنافسة على المستوى الأفريقي، وتسلم الجائزة المهندس أحمد منصور العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب التنزانية.

جوائز شرق إفريقيا للبناء والتشييد هي عبارة عن منصة واسعة النطاق متخصصة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات البناء فى دول شرق إفريقيا، وجرى إقامة المسابقة من خلال مجموعة Ujenzi Media Group.

العاصمة كينشاسا المهندس سيد فاروق الكونغو الديموقراطي الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذ عدد من المشروعات رئيس شركة المقاولون العرب شركة المقاولون العرب

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