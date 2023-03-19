خالد يوسف يرفع مدة تصوير «سره الباتع» إلى 20 ساعة يوميا

رفع المخرج خالد يوسف ساعات تصوير المسلسل الدرامي الجديد "سره الباتع"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023 لتصل إلى 20 ساعة يوميا، وذلك للانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأيام المقبلة وقبل حلول شهر رمضان.

ويواصل أبطال العمل تصويره في الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي، فيما أوشك المخرج خالد يوسف علي الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالحلقات الأولى بالتزامن مع تصوير الحلقات الأخيرة.

- دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين

مسلسل "سره الباتع" عن رواية الأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

و من النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانون الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.