رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية: مصر تلعب دورا كبيرا لتطوير الرياضة على مستوى القارة

كشف سامسون دين رئيس اللجنة البارالمبية الإفريقية، الكثير من الأمور عن استعدادات تنظيم البطولة الأفريقية وسبل التعاون بين اللجنتين المصرية والإفريقية خلال زيارته لمصر والتى شهدت حضور مؤتمر الاستدامة البيئية فى الأحداث الرياضية، وزيارته لمعسكر منتخب البوتشا بصالة حسن مصطفى واجتماعه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وقال سامسون، في تصريحات له، إن اللجنة البارالمبية الإفريقية تعلم تمامًا الدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل تطوير الرياضة في القارة الإفريقية، حيث إن مصر لديها تاريخ كبير على صعيد الميداليات البارالمبية، وتسعى دائمًا لتقديم أفضل المستويات والمزيد من الميداليات في جميع البطولات التي يشارك بها اللاعبون.

وأكد أن الهدف الأساسي من زيارتى هو تفعيل الشراكة بيننا وبين مصر لتطوير الرياضة البارالمبية والنهوض بها، والرغبة فى تعاون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد الإفريقي لأن الوزير المصرى له دور كبير في دعم الرياضات البارالمبية في إفريقيا بشكل عام”.



وتابع: “كما أننا بصدد تنظيم البطولة الأفريقية بدولة غانا ونتمنى أن تكون مصر داعمة ومساندة لهذه البطولة لما لها من خبرات ناجحة على المستويين الأفريقى والدولى فى هذا الشأن”.



وعن رأيه فى البطولة الافريقية التى أقيمت بمصر أكتوبر الماضي، أكد رئيس الاتحاد البارالمبى الأفريقى، أنه ليس بغريب على مصر تنظيم البطولات على أعلى مستوى وبشكل جيد ومتميز كثيرًا، حيث دائمًا ما يكون التنظيم هائل، ودائمًا ما يبذل الجميع جهدًا كبيرًا من أجل خروج البطولة بأفضل تنظيم”.



