دور أطفال العائلة المالكة البريطانية في حفل تتويج الملك تشارلز

أكدت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن ينضم الأمير لويس إلى أخيه الأكبر وشقيقته الأمير جورج والأميرة شارلوت في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو، وذكر أنه من المرجح أن ينضم الأطفال الثلاثة إلى الملكة الجديدة وكاميلا كوين كونسورت أثناء مغادرتهم وستمنستر أبي بعد الخدمة.

وكان هناك بعض التكهنات بأن جورج قد يكون له دور مهم يلعبه أثناء الموكب، حيث تم الكشف الآن عن أن الأطفال الثلاثة سيجلسون في عربة خلف الملك والملكة مع والديهم أمير وأميرة ويلز.

في تقريرها اقترحت التايمز أيضًا أن خطط التتويج الحالية لا تشير إلى أن هاري وميجان سيحضران الموكب، ومع ذلك تقول المصادر الملكية إن الخطط قيد التنفيذ للزوجين المقيمين في كاليفورنيا لحضور مناسبات أخرى أثناء التتويج، فالموكب مخصص لأفراد العائلة المالكة فقط.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الأخرى المتوقع مشاركتهم في موكب وستمنستر آبي الأميرة آن وزوجها نائب الأميرال السيرتيم لورانس والأمير إدوارد دوق إدنبرة وصوفي وكونتيسة ويسيكس والأمير إدوارد ودوق كينت وشقيقته الأميرة ألكسندرا.

بالنسبة لأطفال العائلة المالكة كان لهم دور كبير في العديد من المناسبات، حيث رافق كل من جورج 9 أعوام وشارلوت 7 أعوام العائلة المالكة خلال موكب جنازة الملكة لكن لويس البالغ من العمر 4 أعوام كان يعتبر صغيرًا جدًا في ذلك الوقت، كما أسعد الأطفال المشجعين الملكيين في اليوبيل البلاتيني للملكة حيث أظهر لويس جانبه الخفيف.

فعلى شرفة القصر إلى جانب إخوته شوهد وهو يمسك يديه على أذنيه مع الكثير من تعابير وجهه، كما شارك لويس أيضًا لحظة حلوة مع تشارلز بينما كان جالسًا في حضنه خلال مهرجان اليوبيل أثناء مرور العرض بالقرب من الصندوق الملكي.

من المرجح أن يكون موكب العودة إلى قصر باكنجهام من كنيسة وستمنستر ثلث الحجم الذي كان عليه في موكب تتويج الملكة في عام 1953، في حين قال القصر إنه سيكون مذهلاً من حيث الحجم والروعة، إلا أنه سيكون أصغر بكثير ويغطي طريقًا أقصر من الموكب بعد تتويج الملكة.