الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتصدران مؤتمر الدراسات العليا بحاسبات جامعة قناة السويس

تطلق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس المؤتمر الخامس للدراسات العليا تحت عنوان الحوسبة والمعلوماتية اتجاهات بحثية وتطبيقات، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالأبحاث والعروض التقديمية المتميزة التى تم عرضها خلال المؤتمر حيث تم مناقشة 20 بحث و25 عرض تقديمي لكل ما هو جديد بمجال الحوسبة والذكاء الإصطناعي.

كما أشارت الدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس المؤتمر، إلى أن هذا العام ناقش المؤتمر عدداً من المحاور تضمنت الذكاء الإصطناعي، وعلوم البيانات الضخمة، التخزين السحابي، المعلوماتية الحيوية، تعلم الآلة ،أمن المعلومات وشبكات الحاسب، التحول الرقمي، نظم المعلومات الجغرافية، معالجة الصور، إنترنت الأشياء.

وأشارت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن الكلية تحرص دائماً على توجيه الطلاب لتقديم بحوث في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة للارتقاء بمستواهم العلمي والمهني في المجالات المختلفة

عُقد المؤتمر بإشراف تنفيذي الدكتور تامر نبيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، و إشراف الدكتور بن بيلا توفيق رئيس قسم نظم المعلومات ومقرر المؤتمر.

يُذكر أن شركة هواوي الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجهت كلمة للطلاب قامت خلالها بنقل المعرفة، وتبادل الخبرات لتمكين الطلاب وحديثي التخرج والمدربين للإطلاع على أحدث التكنولوجيات المقدمة عالمياً ولضمان استمرار التطور في هذا المجال.