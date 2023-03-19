الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تثمن إشادة البرلمان الليبي بمواقف مصر الرافضة للتدخل في شؤون ليبيا

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين عام الاتحاد العربي العام للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة، إشادة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بالمواقف الراسخة لمصر في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقًا لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية، بمثابة دليل قاطع على الدور المهم والتاريخي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه الدولة الليبية الشقيقة.

وقالت درويش، في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إن مصر حريصة كل الحرص على دعم ليبيا، مؤكدة أن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي طالبت بعدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي الداخلي وضرورة خروج كل القوات الأجنبية من داخل ليبيا واتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ خارطة الطريق داخل ليبيا والإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا لتحقيق إرادة القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي.

وأعربت النائبة سولاف درويش، عن ثقتها التامة في قدرة القوى السياسية والشعب الليبي على تغليب المصالح العليا للدولة الليبية والتفاف ووحدة الشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومنع التداخلات الخارجية داخل ليبيا، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل ليبيا في أقرب وقت ممكن حتى تتجاوز ليبيا الأوضاع الراهنة وتعود لممارسة دورها الفاعل إقليميًا وعربيًا ودوليًا.

وقالت النائبة سولاف درويش، إن مصر كانت ولاتزال وسوف تظل على مواقفها الثابتة في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين حتى يعود الأمن والاستقرار داخل ربوع ليبيا، مؤكدة أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر وليبيا وهناك تعاون وتنسيق مستمرين بين البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

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