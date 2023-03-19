الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» ترصد مسار العلاقات الروسية الصينية (فيديو)

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن العلاقات الروسية الصينية، حيث تشهد تناميًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر التقارب بين البلدين أحد أوجه تعزيز مكانتهما الدولية.

 

وفي جديد العلاقات بين البلدين، تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري.

 

وخلال الزيارة، يناقش الزعيمان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، كما سيتم توقيع عدد من الوثائق الخاصة بالعلاقات الثنائية.

 

الصين تعرض الوساطة في أزمة أوكرانيا 

 

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تعرض فيه الصين الوساطة في أزمة أوكرانيا، وهو جهد قبل بالتشكيك الغربي، بالنظر إلى دعم بكين الدبلوماسي لموسكو.

 

وقبل أسابيع من العملية الروسية في أوكرانيا، أبرمتا الصين وروسيا اتفاقًا للشراكة في فبراير 2022، خلال زيارة بوتين إلى بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية، واستمر الجانبان منذ ذلك الحين في إعادة التأكيد على متانة العلاقات بينهما.

العلاقات الروسية الصينية اكسترا نيوز ترصد روسيا والصين

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