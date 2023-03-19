الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«نقل النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء.. اليوم

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، عددًا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

ومن بين الطلبات المقرر مناقشتها، طلب مُقدَم من النواب: مي مازن، والنائب إبراهيم خليفة أبو دوح، والنائب نشأت فؤاد عباس، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي الواصل بين محافظة أسيوط و محافظة قنا مروراً بمراكز محافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة أيضًا 4 طلبات إحاطة مقدمين من النائبة مي مازن الأول: بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة محطة سكك حديد سوهاج بالكامل، هذا بالإضافة إلى الآتي:

- تطويل الرصيف المتجه إلى القاهرة من بحري بحيث يستوعب القطار بأكمله.

- ضرورة استغلال الساحة البحرية من خلال إنشاء شبابيك تذاكر للتسهيل على المواطنين.

- زيادة عدد تذاكر السكك الحديدية المخصصة لمحطة سكك حديد سوهاج على كل القطارات لتفي باحتياجات أبناء المحافظة ومنع تكدسهم على شبابيك التذاكر.

- تجهيز محطة سوهاج لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

- استغلال الساحة القبلية للمحطة كموقف للسيارات يدار من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

يأتي ذلك بالإضافة لطلب الإحاطة الثاني المُقدَم من النائبة مي مازن، بشأن إعادة النظر في الغرامات المبالغ فيها التي يتم فرضها على المواطنين نتيجة حوادث اصطدام السيارات ببوابات المزلقان.

وطلب الإحاطة الثالث المقدم من النائبة مي مازن، بشأن الأسعار المبالغ فيها لتذاكر قطار التالجو خاصة على خط القاهرة/ سوهاج.

وطلب الإحاطة الرابع المقدم من النائبة مي مازن، بشأن معاناة أهالي مركز جزيرة شندويل والقرى والنجوع المجاورة لها من عدم توقف القطارات بمحطة شندويل.

كما تناقش لجنة النقل والمواصلات في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المُقدَم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الإسراع في استكمال إنشاء كوبرى قناطر نجع حمادي الجديد الذى يربط محافظة سوهاج.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القاهرة سوهاج الطريق الزراعي النائب نشأت فؤاد عباس النائب علاء عابد النقل والمواصلات النائبة مى مازن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

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