الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: تحرير الأراضى التى ضمتها روسيا «مسألة وقت»

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، إن جميع الأراضي التي ضمتها روسيا سيتم تحريرها حتمًا، وإن ذلك مسألة وقت فقط.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى مرور 9 أعوام على الاستفتاء الذي أجرته روسيا من جانب واحد لضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.

وذكرت أن الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في الأراضي الأوكرانية عامي 2014 و2022 لم تسفر عن أي نتائج من الناحية الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت معظم المناطق التي أجريت فيها الاستفتاءات خلال العام الماضي.

ولفتت إلى أن تحرير جميع الأراضي المحتلة مؤقتًا سيتحقق حتمًا، وأن ذلك مسألة وقت فقط.
وبسطت روسيا سيطرتها على 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا في إطار الحرب التي تشنها منذ فبراير 2022، وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة لإلحاقها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها في 16 مارس 2014.

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وائل لطفي

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أوكرانيا: تحرير الأراضى التى ضمتها روسيا «مسألة وقت»

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