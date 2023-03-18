السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نقابة الأطباء تكرم رئيس القسم الثقافي بـ«الدستور»

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

كرمت اليوم نقابة أطباء مصر، الزميل إيهاب مصطفى رئيس القسم الثقافي بجريدة الدستور، بمقر النقابة بوسط القاهرة، وحصل الزميل على شهادة تقدير ودرع نقابة أطباء مصر.

وجاء التكريم بمناسبة الاحتفالية بيوم الطبيب المصري الـ 45 والذي يوافق 18 مارس من كل عام، تخليدا لافتتاح أول مدرسة قومية للطب في مصر وكانت في عام ١٨٢٧ على يد كلوت بك وكان مقرها  في أبو زعبل ونقلت للقصر العيني.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة قال حسين خيري نقيب أطباء مصر: يوم الطبيب عرس دار الحكمة ويوم ملئ بالفرحة والسرور.

وأضاف: “يوم الطبيب المصري مرتبط بأول مدرسة طب في مصر بالرغم من ان هناك طب فرعوني ولكن الطب المعاصر نشأ في القصر العيني”.

وواصل: “أشكر أطباء مصر الذين يقومون بمهمة بطولية طوال الوقت وإن كانت كورونا سلطت عليهم الضوء ولكنهم في كل الوقت ساتر أمام أي وباء”.

وتم خلال الحفل تكريم الطبيبات المثاليات على مستوى جمهورية مصر العربية، كما تم تكريم الاطباء المتميزين، ليصل أعداد المكرمين لـ 200 طبيب.

ومن بين المكرمين كان الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور محمد الحديدي وزير الصحة الأسبق وعدد من الإعلاميين المصريين، كما تم عرض فيديو يوضح رحلة الدكتور جلال السعيد وهو واحد من أساطير الطب في مصر وغيرها.

ويعود الفضل في إنشاء أول مدرسة للطب في مصر، إلى محمد علي باشا، الذي عهد بالمهمة إلى الطبيب الفرنسي كلوت بك، وبعد تأسيس الأخير لهذه المدرسة في أبي زعبل، صار كلوت بك رئيس أطباء الجيش، ومنحه محمد علي باشا لقب «بك» تقديرًا لجهوده في النهضة الطبية التي أحدثها في مصر.

شهادة التقدير

 

درع نقابة أطباء مصر

 

إيهاب مصطفى رئيس القسم الثقافي جريدة الدستور نقابة أطباء مصر دار الحكمة درع نقابة أطباء مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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