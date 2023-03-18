أشرف عقبة: «فايزر» استطاعت التوصل للقاح قادر على مواجهة المتحورات الجديدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، إن الدولة المصرية منذ ظهور فيروس كورونا وهي حريصة على توفير الأنواع الكثيرة الفعالة من لقاح هذا الفيروس.

مواجهة فيروس كورونا

وأكد الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالفعل استطاعت مصر عمل الكثير من الاتفاقات مع الشركات المنتجة للقاحات لتوفير هذه اللقاحات على الأراضي المصرية.

لقاحات كورونا

وأضاف في حديثه، أن شركة فايزر استطاعت التوصل للقاح قادر على مواجهة المتحورات الجديدة التي ظهرت من هذا الفيروس، والتي تتميز بأنها سريعة العدوى والانتشار.

وأشارت إلى أن تعديل اللقاحات وفق المتحورات الجديدة يحتاج إلى المزيد من الدراسات، حيث يتم فحص المصاب والفحص النووي للفيروس ذاته من أجل إنتاج لقاح قادر على مواجهة هذه النتيجة النووية للفيروس.