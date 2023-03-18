السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مجدي بدران: مبادرة الكشف للمقبلين على الزواج تجنِب فرص إنجاب طفل يعاني من خلل

مجدي بدران
مجدي بدران

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً غير مسبوقة، حيث هناك اهتمام كبير من الدولة على توعية الشباب بمعرفة المخاطر الجينية التي تنتقل للأطفال عن طريق الأب والأم. 

كشف المقبلين على الزواج

وأكد الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أكثر من 10 آلاف مرض وراثي، ولهذا عدم اكتشاف تلك الأمراض في البداية والعمل على حلها بالعلاج والأدوية يكون هناك فرصة إنجاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة الخلل الجيني.

 التخلص من الأمراض الوراثية 

وأضاف في حديثه، أن هذه المبادرة ستحمي الأجيال القادمة من تلك الأمراض الوراثية، حيث سيتم من خلالها تحليل الجسد المصري، وسنقول قريباً وداعاً للعجز المعرفي، وداعاً لصعوبة المهارات المجتمعية، الاضطرابات الحركية، ضعف السمع والحديث.

مجدي بدران المصرية للحساسية والمناعة كشف المقبلين على الزواج اكسترا نيوز حديث الاخبار

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